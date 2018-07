Bachelet defende expansão de fundo contra crise na A. Latina A presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse na terça-feira que o fundo criado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para amenizar o impacto da crise econômica mundial nos países latino-americanos é insuficiente e deve ser ampliado. A presidente pediu que os acionistas majoritários do banco regional, entre eles os Estados Unidos, incrementem o fundo de 6 bilhões de dólares para proteger o crescimento econômico e os empregos na região. "O BID anunciou que tinha uma linha de financiamento de 6 bilhões de dólares, mas a verdade é que esse valor é absolutamente insuficiente", disse Bachelet em encontro com empresários em Honduras, onde está em visita oficial. "Aqui há a necessidade de liquidez, os bancos regionais de desenvolvimento devem ser capazes de responder às maiores necessidades de financiamento dos países integrantes", acrescentou. (Reportagem de Gustavo Palencia)