Bacia do Congo em alta resolução, de graça As organizações que trabalham nas florestas da Bacia do Congo, na África, podem agora ter acesso gratuito a imagens de satélite da região, graças a um convênio entre a Astrium GEO-Information Services e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Mais de 600 imagens do satélite francês Spot já estão disponíveis no portal bassinducongo.reddspot.org. "Trata-se de uma área de mais de 2 milhões de km², que abrange 13 países africanos", explica Pierre Duquesne, diretor- geral da Astrium no Brasil. Para ele, a maior vantagem do projeto é gerar colaboração entre instituições que trabalham com Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (Redd) na região.