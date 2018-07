Bacia do Paraíba do Sul vai ser monitorada

TAUBATÉ

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul pretende investir R$ 462 mil na instalação de 30 conjuntos de pluviômetros para medir a quantidade de chuva. O órgão também vai comprar outros instrumentos para mensurar a vazão do rio. Com esse sistema, seria possível alertar em tempo real a ocorrência de enchentes.

Na quinta-feira, a proposta será apresentada à Agência Nacional de Águas (ANA), em reunião em Cachoeira Paulista. O dinheiro para a criação do sistema viria da cobrança de água do próprio rio. O projeto foi elaborado com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e prefeituras da região para ter início até o fim do ano.

Na reunião da ANA, também será abordada a questão do controle da vazão de reservatórios da região. Neste ano, cerca de 750 famílias ficaram desabrigadas em São José dos Campos, Caçapava, Aparecida e Guaratinguetá por causa da liberação das comportas.

Os equipamentos serão instalados em diversos pontos. "O sistema detecta o risco iminente de inundação e alerta uma central de informação das Defesas Civis", diz o geólogo Edílson de Paula Andrade.

Em São José dos Campos, a prefeitura vai investir R$ 120 mil, sendo R$ 112 mil vindos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para criar até maio um sistema semelhante de alerta nos Rios Buquira e Cambuí. O mesmo estudo é elaborado para a Bacia do Rio Paraitinga, cujas águas destruíram São Luís de Paraitinga e Cunha.