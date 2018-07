Bactéria salmonela é usada em terapia contra câncer

A salmonela é normalmente associada a casos de intoxicação alimentar decorrentes da ingestão de carne e ovos contaminados. Nos testes, os cientistas utilizaram uma linhagem enfraquecida, incapaz de causar a doença. Trabalhos anteriores mostraram que a salmonela infecta preferencialmente células tumorais. Publicado na Science Translational Medicine, o artigo descreve como os pesquisadores aproveitaram tal afinidade para acordar o sistema imunológico.

No início do câncer, as defesas do organismo costumam reconhecer e eliminar as células defeituosas. Com o tempo, o tumor sabota os mecanismos de comunicação celular que denunciariam a anomalia. O câncer então se espalha sem ser incomodado pelo sistema de defesa.

Normalmente, o tumor inibe a produção de uma proteína nas células cancerosas: a Cx43. Ela é responsável por apresentar ao sistema imunológico sinais de que algo vai mal - os chamados antígenos tumorais. Os cientistas descobriram que a infecção pela salmonela restabelece os níveis normais de Cx43. O sistema de defesa percebe então que a salmonela é o menor dos problemas: o câncer se torna prioridade. Células T CD8 são enviadas ao local para matar as células cancerosas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.