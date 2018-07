BAE se alia com Vodafone para segurança de celulares

As companhias vão oferecer uma série de produtos de segurança de comunicação e serviços para celulares e tablets inicialmente, na primeira parceria do tipo entre as empresas, afirmou o presidente-executivo da BAE, Ian King, em comunicado.

A BAE, maior empresa de defesa da Europa, está buscando crescimento de sua divisão segurança digital, BAE Systems Detica, particularmente em áreas como tecnologias de comunicação.

A primeira parte do acordo prevê o lançamento de uma solução de segurança móvel este ano voltada aos 1.500 maiores clientes corporativos da operadora celular.

(Por Lorraine Turner)