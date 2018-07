Bafômetro flagra motorista que usou anti-séptico bucal

Uma blitz realizada por homens do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta, 27, flagrou até mesmo um motorista que havia utilizado, uma hora antes, um anti-séptico bucal que contém álcool. O carro de um bancário, de 25 anos, foi parado em um bloqueio no cruzamento da Rua dos Timbiras com a dos Andradas, na região central de São Paulo. Ele ia encontrar amigos em uma festa. Bafômetros descartáveis contra motoristas bêbados "Eu não bebo, não fumo e não uso drogas. Fiquei surpreso com o resultado do bafômetro", contou. O equipamento acusou 0,01 miligrama de álcool por litro de ar expelido - o limite aceito pela nova lei, que começou a valer na sexta-feira, é 0,1. Como estava dentro da tolerância permitida, o bancário foi liberado. "Daqui para a frente, vou usar um produto sem álcool." A Polícia Militar vai recorrer até mesmo a bafômetros descartáveis, nunca antes usados. O objetivo é fechar o cerco nas blitze e atender à lei federal, que determina tolerância zero para o comportamento recorrente de beber e dirigir. Atualmente, a corporação conta com 11 etilômetros, aparelhos digitais para a detecção de álcool no organismo. "São suficientes para a fiscalização na capital, mas teremos um reforço de 40. Na falta dos aparelhos, vamos usar os bafômetros descartáveis, que ficam de stand by", disse o tenente do 34º Batalhão (Trânsito) Sérgio Marques, responsável pela coordenação das blitze ''Direção Segura''.