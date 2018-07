Bahá''ís no Brasil denunciam 250 execuções no país Integrantes da fé Bahá"í condenaram o não-posicionamento do Brasil sobre violações de direitos denunciadas no Irã, como a execução de 250 bahá"ís desde a Revolução Islâmica. "Não gostamos de ver Ahmadinejad usar o Brasil como palanque. O presidente Lula devia pedir explicações ao Irã. Vidas não podem ser negligenciadas por interesses comerciais", diz Flávio Rassekh, filho de iranianos e representante bahá"í em São Paulo. A religião tem 7 milhões de seguidores, 57 mil no Brasil. Foram os primeiros perseguidos religiosos aceitos como refugiados pelo Itamaraty.