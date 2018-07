Bahia confirma sexta morte por meningite neste ano A Secretaria da Saúde da Bahia confirmou hoje a sexta morte decorrente da meningite meningocócica neste ano. Até o dia 9, foram confirmados 20 casos da doença no Estado. De acordo com a pasta, a última vítima é um adolescente de 15 anos, que morreu em Salvador, no sábado. Outras quatro mortes ocorreram na capital baiana e uma na cidade de Iraquara. No ano passado, foram confirmados no Estado 194 casos, com 50 óbitos.