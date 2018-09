Bahia deve inaugurar primeira UPP no mês que vem A cidade de Salvador (BA) deve receber até o fim do mês que vem a primeira Base Comunitária de Segurança. O modelo de policiamento é inspirado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a primeira unidade baiana será instalada no bairro do Calabar, um dos mais violentos da capital.