Bahia emite alerta para tentar evitar casos de sarampo A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) emitiu um alerta hoje para tentar evitar que casos de sarampo, já confirmados no Pará e no Rio Grande do Sul, cheguem ao Estado. Segundo o comunicado, os trabalhos de prevenção foram intensificados em portos, aeroportos e rodovias.