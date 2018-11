Bahia já registra 22 mortes por meningite em 2010 Dois óbitos ocorridos na semana elevaram para 22 o número de mortes por meningite C na Bahia este ano. As vítimas foram um bebê de um ano, que faleceu no Hospital Esaú Matos, na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste do Estado, e o jovem Edenilson do Espírito Santo, de 21 anos, que morreu na madrugada da quinta-feira, 22, após ser internado no Hospital Jaar Andrade, em Salvador. A meningite C é a forma mais grave da doença.