Bahia não adotará horário de verão

BRASÍLIA - Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 16, exclui o Estado da Bahia do grupo de unidades da Federação que terão o horário de verão a partir do próximo domingo, 21. Além disso, o decreto inclui o Estado de Tocantins na abrangência do novo horário.

Assim, o horário de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal. A exclusão da Bahia atende a um pedido da população, preocupada com a violência.

O horário de verão tem início à zero hora do próximo domingo, quando os relógios serão adiantados em uma hora nas regiões determinadas. A medida, que tem como objetivo a economia do consumo de energia elétrica, vigora até 17 de fevereiro de 2013.