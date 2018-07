Bahia pede socorro ao BNDES para compensar perda de receita do IPI

O secretário de Planejamento da Bahia, Walter Pinheiro, informou ontem que pediu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) uma "operação de socorro" de R$ 560 milhões por causa da perda de receita do Estado com as reduções no Imposto de Produtos Industrializado (IPI).

Segundo Pinheiro, a operação é necessária por causa do impacto das reduções e isenções de IPI no Fundo de Participação dos Estados. "Nossa participação nos repasses está projetada entre R$ 350 milhões e R$ 370 milhões mensais, mas temos acumulado perdas de R$ 30 milhões a R$ 35 milhões por mês por causa das reduções do IPI", alega. "Com a ampliação dos setores abrangidos até a metade de 2010, projeto esse prejuízo (R$ 560 milhões)."

Apesar de deixar a Bahia em situação difícil, ele avalia que a decisão do governo federal "é acertada", sobretudo por causa das quedas nas exportações. "Tenho empresas na Bahia registrando quedas de 40% nas exportações (como a Ford)", afirma. "Se eu não tenho aumento do consumo interno, acabo arrebentando a indústria."

O secretário da Fazenda da Bahia, Carlos Martins, reclamou que os Estados não são consultados sobre essas medidas. "Claro que é uma atribuição do governo federal decidir esse tipo de questão, mas fui pego de surpresa. Estava fazendo contas em um patamar e agora vou precisar reprogramar tudo."

OUTROS ESTADOS

O secretário da Fazenda do Paraná, Heron Arzua, disse que a redução do IPI de móveis e materiais de construção, além da prorrogação da medida para veículos e produtos da linha branca, não terá nenhum reflexo para o Estado.

"Se a União acabasse com o IPI, para o Paraná seria ótimo", afirmou. "Na composição da receita do Estado, é quase nada", reforçou.

Já o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Moacyr Elias Fadel Júnior, disse, "infelizmente, a corda estoura do lado mais fraco". Segundo ele, só neste mês os municípios conseguiram receber um pouco mais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

"E estávamos esperançosos para o ano que vem, mas novamente quem vai pagar o preço são os prefeitos", destacou. "Se isso se confirmar, será necessário tomar alguma atitude mais drástica." Este ano vários municípios fizeram paralisações no atendimento ao público como protesto contra a redução nos repasses federais.

Em Porto Alegre, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcus Vinícius Vieira de Almeida, disse que desonerações de impostos têm aspectos negativos e positivos para os municípios.

Ele lembrou que já foi criado um sistema de compensação que vai garantir que os repasses do FPM sejam iguais aos de 2008 e considera que, por isso, o governo federal não está fazendo favor com chapéu alheio. Mas, como a reposição de diferenças é feita dois meses depois do repasse regular, as prefeituras acabam arcando com juros contratuais aplicados por fornecedores sobre pagamentos atrasados.

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), comemorou a ampliação dos cortes de IPI. O governador disse que Pernambuco, em particular, será beneficiado pela decisão do governo federal.

