Bahia registra 24ª morte por meningite no ano A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou que a causa da morte de Ana Márcia Oliveira dos Santos, de 20 anos, ocorrida na terça-feira, no Hospital Couto Maia, foi meningite. Com o óbito, sobem para 24 as vítimas da doença no Estado este ano - no mesmo período do ano passado haviam sido registradas 46 mortes por meningite na Bahia.