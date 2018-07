Bahia registra 87 mortes por meningite este ano Balanço da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia revelou que este ano, até o último dia 15 de agosto, foram confirmados 87 óbitos causados por meningite em todo o Estado. No total, foram confirmados 768 casos da doença. Desses, 287 (37,3%) foram de origem bacteriana, 385 (50,1%) virais, 96 (12,5%) não especificadas e de outros tipos. Segundo a Secretaria, a maior incidência da doença ocorreu no Distrito de Itapuã, com registro de 15 casos e três óbitos. No ano passado, a forma meningocócica da doença, mais grave, matou 26 pessoas, entre os 137 casos registrados. Este ano, ela já foi responsável por 30 mortes, distribuídas em 35 municípios.