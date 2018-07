Bahia registra a primeira morte por meningite C do ano A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou ontem a primeira morte por meningite C no Estado este ano. Thiago Morais, de 28 anos, havia se sentido mal no dia 6. Atendido em um hospital particular, foi medicado e liberado. Na última quinta-feira, porém, ele voltou a passar mal - e morreu no dia seguinte, na mesma unidade.