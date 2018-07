Bahia registra queda de 5,5% nos homicídios em 2011

Em Salvador, o número de assassinatos também diminuiu, de 1.639 em 2010 para 1.527 no ano passado - queda de 6,8%. O destaque, na capital, ficou para o bairro do Nordeste de Amaralina, que recebeu, em setembro, uma Base Comunitária de Segurança - o similar baiano das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) cariocas. Ali, o número de homicídios caiu 46,8% entre 2010 e 2011, de 62 casos para 33.

Outros tipos de delitos, porém, apresentaram crescimento na comparação entre os dois anos, com destaques para os crimes contra o patrimônio. O número de registros de roubos a ônibus, por exemplo, teve crescimento de 27,8% e o de roubo de veículo, aumento de 10,9%.

"Quando se aperta o tráfico de drogas, como fizemos no ano passado, a migração para outras modalidades de crimes é automática", justifica o secretário Maurício Barbosa.

Apesar da queda no número de homicídios, outra modalidade criminosa que registrou forte alta no ano passado na Bahia foi a tentativa de homicídio, com aumento de 14,1% na comparação com 2010. "Estamos no início de um processo, não estamos satisfeitos com os resultados", afirma Barbosa. "Não estamos em clima de comemoração, mas não podemos desconsiderar que houve avanços."

De acordo com ele, a meta para a SSP, este ano, é a redução de 6% no número de assassinatos no Estado. "As equipes que contribuírem para que a meta seja alcançada serão recompensadas", promete o secretário.