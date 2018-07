Bahia também terá luto de 3 dias por morte de Caymmi O governador da Bahia, Jaques Wagner, também decretou luto oficial de três dias pelo falecimento hoje, no Rio de Janeiro, do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, aos 94 anos. Por meio de sua assessoria de Comunicação, Wagner divulgou nota de pesar, solidarizando-se e colocando-se à disposição da família "para o que for necessário". "Caymmi é merecedor de todas as homenagens, por ser uma das principais figuras da Cultura na Bahia, no Brasil e no mundo, ao lado de Jorge Amado. Por suas músicas, que correram mundo nos filmes de Hollywood, na voz de Carmem Miranda e de outras cantoras e cantores, Dorival Caymmi tornou as belezas da Bahia conhecidas no cenário internacional", diz a nota. A matriarca da família Veloso, dona Canô, amiga do compositor, que no próximo mês completará 101 anos, também manifestou pesar. "Sinto muito a morte de Caymmi. Ele foi um grande homem e um grande músico, que muito contribuiu para divulgar a Bahia. Ninguém cantou tão bem a Bahia quanto ele. Que ele descanse em paz", disse. Após 11 anos sem ir à Bahia, Dorival Caymmi esteve em Salvador há exatos dois anos, em agosto de 2006, quando, acompanhado pelo filho Danilo, recebeu o Prêmio Nacional Jorge Amado de Literatura e Arte. Ele foi escolhido por unanimidade em uma lista que incluía Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Milton Nascimento, João Gilberto e Roberto Carlos, entre outros. Caymmi foi o último laureado com o a premiação. "Eu não tenho razão nenhuma, nem condição de esquecer a Bahia. Eu adoro a minha Bahia", disse na ocasião.