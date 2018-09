Bahia tem mais de 120 dias de estiagem

Segundo a Climatempo, em Barreiras, a última chuva significativa caiu no dia 24 de abril, acumulando 4,5 mm. Entre os dias 20 e 21 de maio chuviscou um pouco, e a partir do dia 22, não choveu mais. Sendo assim, a cidade completa nesta segunda-feira, 19, 120 dias de seca total.

Essa mesma situação também é observada em Bom Jesus da Lapa, onde entre os dias 3 e 4 de maio, choveu cerca de 8,5 mm na cidade, e depois garoou um pouco entre os dias 19 e 21. Desde então, nada de chuva, também completando 120 dias de seca.

Já na cidade de Barra, a situação é pior. No dia 5 de abril choveu cerca de 30 mm, e depois ocorreram alguns dias de chuva fraca até o dia 22. Do dia 23 de abril em diante, não houve mais chuva. Já são 149 dias de seca total.

No próximo mês, as chuvas já devem voltar a ocorrer nessas áreas, mas ainda de forma isolada. Só mesmo a partir da segunda quinzena do mês é que as pancadas de chuva caem de forma mais frequente e com maiores volumes, de acordo com a Climatempo.