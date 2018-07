Bahia terá programa de prevenção ao consumo de drogas

Entre os projetos, está previsto o aumento no número de Centros de Atendimento Psicossociais (Caps) de 16 para 24, a preparação da rede estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento, com leitos especiais, a capacitação de conselheiros tutelares e a adoção de ações de reinserção de tratados na sociedade. As unidades do Caps também passarão a receber incentivo financeiro do Estado, de entre R$ 50 mil e R$ 70 mil mensais.

Além disso, instituições que já realizam tratamento de dependentes químicos no Estado serão mapeadas para prestar apoio operacional durante o programa. Projetos dessas instituições podem receber financiamentos do governo baiano. O plano teve início com uma campanha publicitária veiculada desde a semana passada no Estado. Com os lemas "escolha viver sem drogas" e "crack, é possível vencer", atletas, músicos e personalidades baianas aparecem em peças como "viciado em vencer", "dependente de música" e "usuária de dendê", entre outros.

De acordo com o governador Jaques Wagner, o tráfico de drogas responde pela maioria dos homicídios na Bahia, além de causar diversos problemas sociais. No informe semanal Conversa com o Governador desta semana, divulgado hoje, Wagner disse que o plano tem, como principais objetivos, "proteger a juventude e combater aqueles que querem viver do tráfico e da marginalidade".