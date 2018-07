Bahia unida Interação entre músicos baianos é o mote do Bahia de Som Salvador. Os destaques do festival ficam por conta de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz com Lazzo Matumbi e Opanijé, hoje (21); e BaianaSystem, com Lucas Santtana e Márcia Castro como convidados, no sábado (22). Auditório Ibirapuera (800 lug.).