Bahia vai ter refinaria privada

Os produtores independentes de petróleo da Bahia passarão a contar com uma nova refinaria para entregar seu produto a partir de abril deste ano. Com investimentos de R$ 20 milhões, a Dax Oil, empresa fabricante de solventes, vai entrar na área de refino, com expectativa de processar em média 2,5 mil barris por dia.

Segundo um dos sócios do projeto, Cyro Valentini, esse volume nem sequer é produzido atualmente no recôncavo baiano, apesar de haver capacidade produtiva para isso nos campos exploratórios sob concessão na região. "Os investidores nos pequenos campos de produção andaram um pouco desanimados com as dificuldades de venda de seu petróleo e acabaram reduzindo o ritmo. Acreditamos que, com a nossa entrada no mercado, esse cenário deve mudar", disse.

Junto com a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e da Univen, em Itupeva (SP), a Dax Oil será a terceira refinaria privada existente no Brasil, num mercado dominado pela Petrobrás, com suas 14 unidades. "Não há a menor intenção de chegar perto de uma concorrência, mas agregar valor ao nosso produto e atender a uma parte do mercado industrial local", disse Valentini.

Segundo ele, dos 2,5 mil barris processados, 50% serão destinados a produzir um tipo de óleo combustível usado nas indústrias. Outros 30% serão usados para fabricar um subproduto entre o querosene e o diesel, também usado na indústria. E ainda serão usados 20% para a fabricação da nafta destinada ao solvente. Hoje a Dax produz em média 1,5 milhão de litros de solvente por dia.

Valentini explica que ainda está negociando o petróleo extraído diretamente com os produtores locais ou mesmo com as associações que representam o setor. Do outro lado, a empresa negocia com as indústrias locais a venda dos seus produtos processados. "Estamos, por enquanto, limitados à oferta de petróleo, mas, tão logo isso cresça, também pretendemos instalar novas torres de processamento e aumentar a unidade", disse.

Além da Dax Oil, o cenário nacional para o segmento dos combustíveis tem estado favorável para novos investimentos na área de refino.

Manguinhos está elevando sua produção para acima de 30 mil barris de óleo por dia e a Univen, refinaria do grupo Vibrapar, quer ampliar sua unidade de Itupeva, onde produz 5 mil barris por dia, para 20 mil barris.

A Dax já obteve autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para construir uma unidade de 60 mil barris por dia no Recife (PE). Há também na ANP um pedido de investidores privados para a construção da Refinaria Atlântico Sul, em Sergipe, com capacidade de 200 mil barris por dia.