Bahrein diz que identificou suspeitos de ataque a bomba

O pequeno reino do Golfo Pérsico tem sido agitado desde fevereiro do ano passado, depois de manifestações da maioria xiita que pede mudanças democráticas na monarquia liderada por sunitas.

As explosões da quinta-feira, as quais o governo chamou de "ataque terrorista" e que foram seguidas de confrontos em uma vila no sul da capital, foram os mais recentes bombardeios desse tipo, neste ano. Quatro policiais ficaram feridos em um incidente similar em maio.

"Identificamos um número de suspeitos no caso", disse o ministro do Interior, Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, em um comunicado distribuído pela Autoridade de Assuntos de Informação do governo.

As autoridades de Bahrein acusaram o Irã de instigar os protestos, o que Teerã negou, e prometeram uma dura resposta às demonstrações de violência depois que as conversas com a oposição cessaram.

"Não vamos parar em só determinar quem cometeu o crime, mas vamos também determinar quem orquestrou a explosão e quem treinou os indivíduos em suas habilidades para fabricar as bombas", disse Al Khalifa.

Os xiitas reclamam de discriminação no sistema eleitoral, em empregos, educação e moradia e dizem que são maltratados por departamentos do governo, pela polícia e exército.

