Bahrein prende importante ativista de direitos humanos

A polícia prendeu Nabeel Rajab, chefe do Centro do Bahrein para os Direitos Humanos (BCHR, na sigla em inglês), quando ele voltava do Líbano na noite de sábado, disse à Reuters Sayed Yousif Almuhafda, membro da organização.

"A polícia o prendeu quase na porta do avião. Eles disseram que tinham um mandado de prisão. Ele pôde telefonar para a família após a prisão, mas ela não teve autorização para vê-lo", afirmou Almuhafda, por telefone.

"Não sabemos quais são as novas acusações", declarou, acrescentando que Rajab já enfrentava antigos processos por convocar e participar de manifestações não autorizadas.

O Ministério do Interior do Bahrein confirmou a prisão de Rajab "por cometer vários crimes puníveis pela lei". A pasta não deu mais detalhes.

O Bahrein, governado por uma monarquia sunita, está passando por conflitos desde que ativistas da maioria xiita iniciaram protestos em fevereiro de 2011, depois das bem-sucedidas revoltas populares no Egito e na Tunísia.