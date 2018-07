Bailarina levitará na comissão de frente da Salgueiro Uma bailarina vai levitar na comissão de frente do Salgueiro. Mariana Gomes, que vai incorporar Gaia, no enredo sobre sustentabilidade "Gaia: a vida em nossas mãos", será erguida 2 metros acima do globo. O truque é possível por causa de um sistema hidráulico escondido na alegoria. "Nos inspiramos no espetáculo Ilusions, de Las Vegas. Mas tudo foi desenvolvido por nossos engenheiros", disse o coreógrafo Hélio Bejani, que ensaia desde abril em segredo.