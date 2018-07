Bailarino diz que não queria ataque com ácido contra diretor do Bolshoi O bailarino do balé Bolshoi Pavel Dmitrichenko, acusado de organizar um ataque que deixou o diretor artístico do teatro russo quase cego, afirmou no tribunal, nesta quinta-feira, que queria que a vítima fosse espancada, mas não atacada com ácido no rosto.