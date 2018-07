Bailarino do Bolshoi que interpretava vilões confessa ataque com ácido

Pavel Dmitrichenko, que dançou no papel do monarca louco do balé "Ivan, o Terrível", e o vilão em "O Lago dos Cisnes", foi detido na terça-feira pelo crime que chocou a Rússia e danificou a reputação do teatro mundialmente famoso.

Abatido e desarrumado, Dmitrichenko apareceu em um vídeo da polícia confessando ter planejado o ataque, em que um homem mascarado jogou ácido sulfúrico no rosto de diretor artístico Sergei Filin, na noite de 17 de janeiro.

"Eu organizei este ataque, mas não na medida em que aconteceu", disse, no que aparentemente significa que ele não tinha a intenção de que o ataque fosse tão sério.

Dois outros homens que não tinham ligação conhecida com o Bolshoi também confessaram no vídeo divulgado pela polícia. Um deles disse que tinha jogado o ácido em Filin, e outro que tinha dirigido o carro de fuga.

Dmitrichenko, que está na casa dos 20 anos, disse que tinha dado as razões para o ataque em uma declaração por escrito para a polícia, mas não disse quais eram para a câmera.

Uma fonte no Bolshoi confirmou as informações da mídia de que o bailarino estava com raiva porque sua parceira, a bailarina Anzhelika Vorontsova, tinha perdido papéis importantes, incluindo a de protagonista em Lago do Cisne.

"Filin certamente cortou Vorontsova, mas isso não é motivo para jogar ácido no rosto de alguém", disse a fonte à Reuters, sob condição de anonimato.

Antes de ir à Alemanha no mês passado para salvar a visão, Filin, de 42 anos, disse acreditar que sabia quem estava por trás do ataque e que pensava que era relacionado a seu trabalho. Ele está se recuperando e deve voltar ao trabalho neste semestre.

A direção do Bolshoi, que se recusou a fazer qualquer comentário na quarta-feira, tinha esperanças de que ninguém da companhia de balé estivesse envolvido no ataque. O teatro está agora em crise.

Dmitrichenko, que nasceu em Moscou em uma família de dançarinos, estava no Bolshoi desde 2002 e dançaria em "A Bela Adormecida" neste mês. Ele pode pegar prisão e encarar o fim de sua carreira de dança.

