Bailarino que fugiu de Londres aparece em Moscou

Foi o segundo ato de fuga do ucraniano de 23 anos, que dramaticamente deixou o Royal Ballet da Grã-Bretanha em janeiro do ano passado apenas uma semana antes de sua apresentação programada em "The Dream".

Em sua mais recente fuga, Polunin parou de aparecer para os ensaios para a estreia britânica de "Midnight Express", uma semana antes de o show começar, com o diretor Peter Schaufuss expressando preocupação por uma estrela conhecida por seu estilo de vida festeiro.

Mas um porta-voz do Teatro Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko, onde Polunin agora dança, disse nesta terça-feira que a estrela estava bem e de volta a Moscou.

"Ele não desapareceu, ele está em Moscou", afirmou a porta-voz do teatro com sede em Moscou, acrescentando que ele estava "vivo e bem. Nada aconteceu".

A razão para a saída repentina de Polunin é desconhecida.

O tatuado Polunin é uma estrela em ascensão no mundo do balé, juntando-se ao Royal Ballet com 13 anos e, aos 21, tornando-se o mais jovem bailarino a se tornar um principal.

Após sair do Royal Ballet no ano passado, ele disse a jornalistas que achava os ensaios "muito chatos" e queria desistir do balé aos 26 anos porque estava muito cansativo.

(Reportagem de Belinda Goldsmith e Ludmila Danilova)