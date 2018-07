Bairro ao lado do terminal deve ser desocupado até 2013 Depois de mais de 20 anos de imbróglio, o Jardim Novo Portugal, às margens do aeroporto, levou um ultimato. A Concessionária Aeroporto de Guarulhos está frequentando as audiências dos moradores com a Justiça Federal e acredita que o bairro seja desapropriado até o começo de 2013. O prefeito Sebastião Almeida (PT) também foi direto: "Vai sair, sem discussão." Segundo a concessionária, as 400 famílias devem sair "por segurança".