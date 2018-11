Bairro de São Bernardo-SP volta a ter água após 6 anos

Durante esse período, o fornecimento de água para os cerca de mil moradores era feito diariamente através de três caminhões-pipa. A Promotoria de São Bernardo decidiu então que somente permitiria a instalação de outra rede de abastecimento se esta fosse segura o suficiente para operar em área de risco, minimizando a possibilidade de vazamentos que pudessem provocar ou intensificar novos deslizamentos.

O projeto apresentado pela Sabesp com as possíveis soluções técnicas foi aprovado pelo Ministério Público e a obra foi executada entre outubro do ano passado e abril deste ano. Com investimento de R$ 263 mil, foram assentados 1,5 mil metros de rede, que agora abastecem regularmente 252 ligações.