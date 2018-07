Bairro do Ipiranga, em SP, deixa estado de alerta A região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, deixou o estado de alerta à 16h12 desta terça-feira, após o nível do córrego Ipiranga voltar ao normal. O córrego, localizado no cruzamento da Avenida Abraão de Morais com Rua Ribeiro Lacerda, transbordou por volta das 15h10.