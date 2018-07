Bairro nobres do Rio recebem blitz do lixo Desde que começou a operação Lixo Zero no Rio, há três semanas, foram aplicadas 1.088 multas a quem jogou lixo na rua - a maioria, no valor de R$ 157, o mínimo estipulado. Nesta terça-feira, 10, 178 agentes chegaram aos bairros de Ipanema, Leblon e Lagoa, os mais nobres do Rio, e o número chegou a 25 penalidades.