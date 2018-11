Bairro vira palco de ação para o jovem voluntário

"Os voluntários esperam um retorno na qualidade de vida e na repercussão para o meio em que vivem", atesta a antropóloga Andreia Freitas da Silva, estudiosa do tema. Ela diz que a maioria dos jovens tem o ensino médio completo e se envolve em ações de saúde e educação, principalmente com crianças. Além de ajudar o outro e o bairro, ele se move em causa própria: o reconhecimento do mercado de trabalho é um dos motivos do aumento sentido de jovens no voluntariado - não há estimativas de quantos eles são entre os 42 milhões de voluntários brasileiros apontados pela Rede Brasil de Voluntariado.

Foi essa mistura de interesses que fez o estudante de Direito Miguel Mussnich, de 18 anos, virar professor de geografia voluntário no Ensino de Jovens e Adultos (EJA). As aulas são na escola em que estudou a vida toda, na Vila Nova Conceição, região nobre paulistana, onde mora. "O bairro ganha, pois os alunos que se beneficiam passam boa parte do dia aqui." Ele também. "Quero ser advogado e preciso ter muito contato com diferentes pessoas e realidades."

Essa troca pode ser decisiva até para a carreira. A bibliotecária Thaís Rocha, de 27, que trabalha na escola, dá aulas de inglês como voluntária à noite. A experiência tem sido tão positiva que ela pensa em trocar de profissão e seguir como professora. A escola tem 150 alunos do EJA, entre 35 e 40 anos, que trabalham na região e estudam para completar os ensinos fundamental e médio. A doméstica Maria Silvia de Souza, de 40 anos, retomou os estudos há 2. Agora, se prepara para concursos públicos.

Em Heliópolis, a rádio comunitária foi a forma escolhida pela juventude para mudar a realidade. Alguns atuam em programas sobre uso de álcool e drogas, como Gabriella Sousa, de 16, voluntária desde os 9, que apresenta o semanal Jovem Alconsciente. "É de jovem para jovem. Meus amigos do colégio sempre ouvem e comentam." Já a colega Beatriz Costa, de 18, mistura música e informes da comunidade em sua atração diária. Nos primeiros dias, duvidou da validade do trabalho, mas depois compreendeu a chance de influenciar o meio em que vive por meio da comunicação e de fugir dos estereótipos: "Heliópolis não é só tiro, tem muita coisa boa".

A comunicação também foi a forma que 196 jovens encontraram para melhorar o Jaguaré, na zona oeste. Durante uma manhã de sábado, eles distribuíram panfletos e conversaram com moradores sobre sustentabilidade, horários de recolhimento de lixo e coleta seletiva. "Fazer algo pelo bairro é sempre saudável e agora queremos ver o retorno dessas ações", diz Douglas Valdevino, de 18.