Bairros da zona Norte ficarão sem água amanhã Cerca de 175 mil moradores de 33 bairros da zona norte de São Paulo ficarão sem o abastecimento de água, entre as 7 e 21 horas deste domingo. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a interrupção do abastecimento será obrigatória para a troca de tubulação no reservatório de Vila Nova Cachoeirinha. Conforme a Sabesp, a troca vai melhorar a qualidade do abastecimento na região. Nos bairros localizados nas zonas mais altas da cidade, a normalização deverá ser gradual, conforme o consumo da região. A empresa recomenda à população a programação antecipada de tarefas que demandem grande quantidade de água, assim como a utilização racional da água.