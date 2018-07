Bairros da zona Oeste de SP ficam sem água Os moradores dos bairros Vila Madalena, Bairro Urbanizadora, Campos da Escolástica, Sumaré, Sumarezinho e Jardim das Bandeiras, na zona Oeste da capital paulista, ficarão sem água pelo menos até as 14 horas deste domingo. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a interrupção do fornecimento de energia à Estação Elevatória do Sumaré, pela AES Eletropaulo, impede o bombeamento da água aos reservatórios.