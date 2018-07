Bairros de Guarulhos-SP ficarão sem água no domingo O abastecimento de água ficará interrompido no domingo em alguns bairros de Guarulhos, na Grande São Paulo, para obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município. O fornecimento de água ficará interrompido em bairros abastecidos pelo Reservatório Gopoúva, para execução das obras de interligação de rede na Avenida Tiradentes, no centro da cidade.