Bairros de São Paulo ainda estão sem energia elétrica A chuva que atingiu São Paulo na tarde de ontem deixou diversos bairros sem eletricidade. Entre os mais afetados estavam a Vila Mariana, Vila Maria, Mooca, Santana, Tremembé, Socorro e Tatuapé, de acordo com a AES Eletropaulo. Segundo a concessionária, até as 11 horas de hoje, a energia elétrica já havia sido restabelecida em 90% dos locais atingidos. Ainda falta luz em partes do Jardim Glória, Vila Maria, Santana e Tremembé.