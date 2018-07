Bairros de São Paulo ficam sem energia neste domingo

Problemas na rede elétrica deixaram bairros paulistanos sem energia neste domingo, 15. Em trechos de Moema, na zona sul, e do Butantã, na zona oeste, o fornecimento ficou suspenso por quase duas horas no fim da tarde em razão de galhos que atingiram a rede elétrica. Parte dos imóveis em Cerqueira César e no Jardim América estão às escuras desde as 16h24. O problema ainda não foi identificado. A Eletropaulo informou que a situação deve ser normalizada no início desta noite. Segundo a empresa, também houve problemas pontuais na zona leste.