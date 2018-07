Bairros do Rio têm lixo acumulado no 2º dia sem garis No segundo dia de greve dos garis do Rio de Janeiro, a cidade amanheceu com lixo espalhado pelas ruas. Os profissionais de limpeza mantêm a paralisação, iniciada à 0h de sexta-feira. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) informa que houve acúmulo de sujeira neste sábado (14) em alguns bairros da Zona Norte e do centro da cidade.