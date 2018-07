Bairros ficam sem luz para retirada de homem de torre Mais de 135 mil pessoas nas zonas Oeste e Norte de São Paulo ficaram sem luz por cerca de meia hora na noite de hoje para a retirada de um homem que subiu em uma torre da Eletropaulo próxima à Ponte do Limão, na marginal do Tietê. Segundo a Eletropaulo, a energia foi desligada às 19h06, sendo restabelecida às 19h28. Partes dos bairros da Barra Funda, Bom Retiro, Cachoeirinha, Casa Verde, Limão, Freguesia do Ó, Mandaqui, Santana, Santa Cecília e Perdizes ficaram sem energia, totalizando 136.721 unidades consumidoras com falta de luz. O homem, ainda não identificado, desceu da torre, por onde passam 88 mil volts de energia, após a chegada da imprensa, uma de suas exigências para sair do local. Em razão da curiosidade dos motoristas que trafegavam pela região, o congestionamento era de sete quilômetros na pista sentido Ayrton Senna, por volta das 19h30.