Bairros próximos à Marginal do Tietê estão em alerta O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou mais seis regiões em estado de alerta por causa das fortes chuvas que atingiram hoje a capital. Por causa do transbordamento da Marginal do Tietê, os bairros Mooca, Sé, Santana, Lapa, Freguesia do Ó e Casa Verde, que fazem divisa com a via, entraram em estado de alerta por volta das 18 horas.