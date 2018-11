Baixa adesão ao tratamento é o principal inimigo A academia, as sociedades científicas e os órgão de saúde se unem nessa campanha para tentar superar o principal inimigo no combate à hipertensão: a baixa adesão ao tratamento. No Brasil há cerca de 30 milhões de hipertensos. Metade nem sequer sabe que tem a doença. Entre os outros 15 milhões diagnosticados, apenas 10% estão com a pressão controlada.