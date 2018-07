Baixa umidade coloca SP em estado de atenção A cidade de São Paulo voltou a ficar em estado de atenção por baixa umidade do ar na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o índice atingiu a mínima de 22% por volta das 13h25. A capital registrou o menor índice de umidade em três anos e entrou em estado de emergência em 21 de agosto. A previsão, no entanto, é de que as temperaturas baixem ao longo da semana e, com isso, a umidade do ar volte a atingir índices saudáveis para a população.