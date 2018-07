Baixa umidade deixa São Paulo em estado de atenção Por causa do tempo ensolarado e seco, a Defesa Civil de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção na tarde deste domingo devido à baixa umidade do ar. Quase todas as estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mediram umidade abaixo de 30%. O Mirante de Santana, estação automática do Inmet, registrou por volta das 15 horas umidade relativa do ar de apenas 20%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, níveis de umidade do ar abaixo de 12% caracterizam situação de emergência e entre 12% e 20% indicam situação de alerta.