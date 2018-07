Baixa umidade deixa Tocantins e sul do Pará em alerta

No Tocantins, que está no seu período normal de seca, quando os índices de umidade relativa do ar normalmente ficam baixos, foi registrada nesta tarde a marca de ar mais seco do que em outros dias desta semana. Às 14 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrava apenas 17% de umidade no ar em Paranã, no sul do Tocantins, próximo da divisa com Goiás.

Na região de Formoso do Araguaia, também no sul do Estado, a umidade relativa era de 20%. Na capital, Palmas, o nível de umidade também baixou para 20%, por volta do meio-dia, e às 14 horas era de 21%. Já no sudeste do Pará, a umidade relativa do ar às 14 horas era de apenas 18% em Conceição do Araguaia, de acordo com a Climatempo.