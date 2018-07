Baixa umidade do ar atinge TO, MT, GO e DF A presença de uma massa de ar seco deve provocar baixos índices de umidade relativa do ar em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal hoje e amanhã. Os alertas enviados às defesas civis dos Estados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).