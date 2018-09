SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta sexta-feira, 23, por volta das 13h30, devido ao baixo índice de umidade relativa do ar, que se encontra em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura responsável pela previsão meteorológica.

Nos meses em que chove pouco é comum que a umidade do ar fique reduzida, elevando os níveis de dióxido de enxofre e material particulado, que aumentam com a piora das condições de dispersão. A baixa umidade amplia a possibilidade do surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares. Médicos orientam, que, em dias como o de hoje, se beba muita água e se evitem os exercícios físicos entre as 11 horas da manhã e as 15 horas. Os idosos e as crianças costumam ser os mais afetados.