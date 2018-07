Baixa umidade do ar coloca SP em estado de atenção

Já a cidade do Rio de Janeiro registrou hoje a madrugada mais fria do ano, com 9,2ºC, no bairro Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde anterior, de 9,3 Cº, foi registrado na madrugada de ontem, também no bairro Vila Militar. Para amanhã, a previsão mínima é de 13ºC e a máxima não passa de 27ºC. Sábado, a mínima prevista é de 15ºC e a máxima, de 28ºC.