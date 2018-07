Baixa umidade do ar coloca SP em estado de atenção A Defesa Civil colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção às 14h45 desta quarta-feira, devido a baixa umidade relativa do ar. No horário, o índice estava em torno de 29 %, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura responsável pela previsão meteorológica.