Baixa umidade do ar deixa SP em estado de atenção A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na tarde de hoje, em razão da baixa umidade do ar. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 15 horas, a umidade variava entre 25% e 28%, o que é considerada muito ruim. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é de 60%.